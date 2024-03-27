Адильшин Мухамметхасян
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамметхасянов Мухаметшафик
Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абузарова) Фатима
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мухаметхасянов (Богданов) Мухаметшариф
Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Адильшина) Зайнапа
Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима
Смерть
Неизвестно