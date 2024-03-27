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Адильшин Мухамметхасян

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Богданов Адильша Имам Абдуллин

Мать: Богданова (Мунасыпова) Шафика

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметхасянов Мухаметшафик

Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абузарова) Фатима

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мухаметхасянов (Богданов) Мухаметшариф

Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Адильшина) Зайнапа

Мать ребёнка: (Абузарова) Фатима

Смерть
Неизвестно

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