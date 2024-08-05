Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Елизар Васильевич
Отец ребёнка: Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Макар Васильевич
Отец ребёнка: Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Давыдович
Смерть
Неизвестно