Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Елизар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Макар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Давыдович

Смерть
Неизвестно

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