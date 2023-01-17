Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гончар Елена Семеновна

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Омельно, Волинська область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гончар Просковья Семеновна

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Омельно, Волинська область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гончар Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Омельно, Волинська область
Рождение ребёнка
04.03.1942

Сын: Гончар Даниил Семенович

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Омельно, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Сергей Семенович

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Омельно, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гочанр Василий Семенович

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Петр Семенович

Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович

Смерть
Неизвестно
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