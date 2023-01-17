Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гончар Елена Семеновна
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гончар Просковья Семеновна
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гончар Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
04.03.1942
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончар Семен Калинович
Смерть
Неизвестно