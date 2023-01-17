Редькина (Булатова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Василия Булатова, казенного крестьянина деревни Березовой Слободки, Слободского-Знаменского прихода, Устюжского уезда.
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Редькина Прасковья Ананьевна
Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Редькин Всеволод Ананьевич
Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Редькина Александра Ананьевна
Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Редькина Пелагея Ананьевна
Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович
Смерть
Неизвестно