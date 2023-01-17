Редькина (Булатова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Булатова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Дочь Василия Булатова, казенного крестьянина деревни Березовой Слободки, Слободского-Знаменского прихода, Устюжского уезда.
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Редькин Ананий Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Редькина Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Редькин Всеволод Ананьевич

Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Редькина Александра Ананьевна

Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Редькина Пелагея Ананьевна

Отец ребёнка: Редькин Ананий Петрович

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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