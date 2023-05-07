Полюдова (Кузнецова) Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1888
Дата смерти27.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Полюдова Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Полюдова Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
30.09.1915
Дочь: Полюдова Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
17.02.1917
Сын: Полюдов Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
03.11.1923
Сын: Полюдов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
30.01.1926
Сын: Полюдов Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1963