Полюдова (Кузнецова) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова (Кузнецова) Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1888

Дата смерти

27.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Полюдова Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Полюдова Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Рождение ребёнка
30.09.1915

Дочь: Полюдова Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Полюдов Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Рождение ребёнка
03.11.1923

Сын: Полюдов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Рождение ребёнка
30.01.1926

Сын: Полюдов Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Полюдов Афанасий Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Афанасий Федотович

Смерть
27.07.1963
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