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Стариков Алексей Алексеевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

05.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 13.10.1943 по 05.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 13.10.1943 Илекским РВК. В звании рядового служил автоматчиком-разведчиком в 46 гвардейской отдельной мото-разведывательной роте 44 гвардейской стрел... Показать все
Смерть
05.02.1945
Причина смерти: Пропал без вести
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