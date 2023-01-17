Стариков Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти05.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 13.10.1943 по 05.02.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 13.10.1943 Илекским РВК. В звании рядового служил автоматчиком-разведчиком в 46 гвардейской отдельной мото-разведывательной роте 44 гвардейской стрел... Показать все
Смерть
05.02.1945
Причина смерти: Пропал без вести