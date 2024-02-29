Филатов Леонид Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1935
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935
Рождение ребёнка
11.01.1956
Дочь: Филатова Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1961
Сын: Филатов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964
Дочь: Филатова Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна
Рождение ребёнка
13.10.1965
Дочь: Филатова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно