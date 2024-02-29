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Филатов Леонид Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935

Отец: Филатов Кузьма Стефанович

Мать: Гаврилина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1956

Дочь: Филатова Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1961

Сын: Филатов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Дочь: Филатова Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна

Рождение ребёнка
13.10.1965

Дочь: Филатова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Агаркова Елизовета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Елизовета Федоровна

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