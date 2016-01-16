Харисова (Даушева) Файза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисова (Даушева) Файза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

Около 1933 г.р.
Около 1936 г.р.
1941 г.р.
1950 г.р.
1953 г.р.
1955 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Даушев Галаутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Нажия

Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Рашида

Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович

Рождение ребёнка
03.06.1941

Дочь: Якупова Рамиля

Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович

Россия
Рождение ребёнка
1950

Сын: Ринат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Сын: Бриллиант

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Райфа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харисов Мурат

Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харисов Шайкамал Сайранович

Смерть
Неизвестно
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