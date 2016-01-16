Харисова (Даушева) Файза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Даушев Галаутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Нажия
Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Рашида
Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович
Рождение ребёнка
03.06.1941
Дочь: Якупова Рамиля
Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович
Россия
Рождение ребёнка
1950
Сын: Ринат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Сын: Бриллиант
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Райфа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харисов Мурат
Отец ребёнка: Харисов Шайкамал Сайранович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно