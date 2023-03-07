Мусихина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Василиск Трофимов

Отец ребёнка: Мусихин Трофим Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Трофим Савинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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