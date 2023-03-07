Мусихина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Василиск Трофимов
Отец ребёнка: Мусихин Трофим Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791