Безгодова (Овцына) Вера Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1875 ст.
Отец: Овцын Лев Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1893 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Невесте - 18 лет, она - дочь умершего Пермского мещанина Льва Васильева Овцына. Это ее первый брак. Жениху - 28 лет, он вдовец, и это его второй брак. Восприемники: по жениху - Баталов Гавриил Михайл... Показать все
Смерть
Неизвестно