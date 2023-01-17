Безгодова (Овцына) Вера Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова (Овцына) Вера Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Овцын Лев Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1893 ст.

Муж: Безгодов Федор Георгиевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Невесте - 18 лет, она - дочь умершего Пермского мещанина Льва Васильева Овцына. Это ее первый брак. Жениху - 28 лет, он вдовец, и это его второй брак. Восприемники: по жениху - Баталов Гавриил Михайл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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