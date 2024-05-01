Шехирева Соломония Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти07.03.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.
Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1884
Смерть
07.03.1916 ст.