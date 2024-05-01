Шехирева Соломония Прокопьевна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Соломония Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

07.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шехирев Петр Егорович

Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Шехирев Яков Егорович

Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Отец ребёнка: Шехирев Георгий Феодорович

Смерть
07.03.1916 ст.

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