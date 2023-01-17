Надежда Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.02.1847

Сын: Барышев Анисим Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Барышев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1852

Сын: Барышев Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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