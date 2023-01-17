Надежда Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.02.1847
Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Барышев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й
Рождение ребёнка
28.06.1852
Отец ребёнка: Барышев Иван 2-й
Смерть
Неизвестно