Кушанкина (Хамитова) Гузелия Фаритовна
Место рождения
Дата рождения30.11.1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушанкин Виталий
Рождение ребёнка
20.06.1994
Сын: Шарфутдинов Фанзиль Фанилевичь
Отец ребёнка: Шарафутдинов Фаниль Фанурович
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан