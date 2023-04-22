Кушанкина (Хамитова) Гузелия Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушанкина (Хамитова) Гузелия Фаритовна

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1974

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1974 г.р.
1975 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Фаниль Фанурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушанкин Виталий

Рождение ребёнка
20.06.1994

Сын: Шарфутдинов Фанзиль Фанилевичь

Отец ребёнка: Шарафутдинов Фаниль Фанурович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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