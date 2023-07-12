Иванова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

04.12.1911

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Степанов Иван

Мать: Егорова Домна

Смерть
04.12.1911
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