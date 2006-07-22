Коробкина Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1960
Сын: Коробкин Вячеслав Вениаминович
Отец ребёнка: Коробкин Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1962
Дочь: Корочкина Марина Вениаминовна
Отец ребёнка: Коробкин Вениамин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно