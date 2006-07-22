Коробкина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробкина Людмила Александровна

Коробкина Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1960

Сын: Коробкин Вячеслав Вениаминович

Отец ребёнка: Коробкин Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1962

Дочь: Корочкина Марина Вениаминовна

Отец ребёнка: Коробкин Вениамин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробкин Вениамин Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close