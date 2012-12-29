Якушев Ростислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Ростислав Юрьевич

Якушев Ростислав Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2012

Отец: не указан

Мать: Якушева Елена Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close