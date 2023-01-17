Жаринова (Чекалова) Мавра Сильвестрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти09.07.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Чекалов Селивестр Васильев
Мать: Чекалова Анна Павлова
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1866 ст.
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
28.07.1867 ст.
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Рождение ребёнка
19.05.1879 ст.
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич
Смерть
09.07.1882 ст.
Причина смерти: от головной боли
Похороны
12.07.1882 ст.