Жаринова (Чекалова) Мавра Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаринова (Чекалова) Мавра Сильвестрова

Жаринова (Чекалова) Мавра Сильвестрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

09.07.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Чекалов Селивестр Васильев

Мать: Чекалова Анна Павлова

Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Муж: Жаринов Андрей Порфирьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1866 ст.

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1867 ст.

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1873 ст.

Сын: Жорин Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1879 ст.

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Жаринов Андрей Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.07.1882 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от головной боли
Похороны
12.07.1882 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close