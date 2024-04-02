Боярова (Майорова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (Майорова) Мария Федоровна

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876

Отец: Майоров Федор Корнилиевич

Мать: Майорова Ксения Андреевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.02.1897

Муж: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Дочь: Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1899

Сын: Бояров Иван Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1901

Сын: Бояров Павел Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1903

Дочь: Ирина Прохоровна

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1904

Сын: Бояров Федор Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1907

Сын: Бояров Константин Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Пелагея Прохоровна

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1910

Сын: Бояров Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Бояров Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1913

Дочь: Агафия Прохоровна

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1914

Сын: Бояров Илья Прохорович

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1915

Дочь: Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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