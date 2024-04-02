Боярова (Майорова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1876
Бракосочетание
15.02.1897
Рождение ребёнка
01.12.1897
Дочь: Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
25.06.1899
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
24.01.1901
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
22.04.1903
Дочь: Ирина Прохоровна
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
21.03.1904
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
28.04.1907
Сын: Бояров Константин Прохорович
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Пелагея Прохоровна
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
25.03.1910
Сын: Бояров Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
04.11.1911
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
26.04.1913
Дочь: Агафия Прохоровна
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
18.07.1914
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Рождение ребёнка
31.10.1915
Дочь: Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Бояров Прохор Трофимович
Смерть
Неизвестно