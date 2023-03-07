Пестеров Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестеров Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пестеров Диомид Мартианов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестеров Семен Мартианов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестеров Яков Мартианов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестеров Алексей Мартианов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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