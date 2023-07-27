Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рождения06.10.1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1732
Отец: Григорий Тарасов
Мать: Матрона Данилова
МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева ИВ-1737 Параскева 4 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 6 ИВ-1741 Праскева 8 ИВ-1743 такой ведомости нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно