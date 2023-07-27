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Параскева Григорьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.10.1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1732

Отец: Григорий Тарасов

Мать: Матрона Данилова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева ИВ-1737 Параскева 4 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 6 ИВ-1741 Праскева 8 ИВ-1743 такой ведомости нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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