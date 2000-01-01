McCall John Whitelaw
Место рожденияOld Monkland, Lanarkshire, Scotland
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Mccall Thomas
Мать: Mccall Isabella
Old Monkland, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
31.12.1874
Жена: Mccall Alison
Место жительства
Неизвестно
Aitkenhead Colliery, Bothwell, Lanarkshire
Смерть
Неизвестно
Bothwell, Lanark, Scotland