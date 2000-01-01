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McCall John Whitelaw

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Место рождения

Old Monkland, Lanarkshire, Scotland

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Mccall Thomas

Мать: Mccall Isabella

Old Monkland, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
31.12.1874

Жена: Mccall Alison

Место жительства
Неизвестно
Aitkenhead Colliery, Bothwell, Lanarkshire
Смерть
Неизвестно
Bothwell, Lanark, Scotland
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