Сущенко Иван Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенко Иван Яковлевич

Место рождения

Станы Прибалтики

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Станы Прибалтики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко - Ивановна

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко Устинья (Гуттера) Ивановна

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Егор Иванович

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущенко - Ивановна

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Харитон Иванович

Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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