Сущенко Иван Яковлевич
Место рожденияСтаны Прибалтики
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Станы Прибалтики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко - Ивановна
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко Устинья (Гуттера) Ивановна
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущенко - Ивановна
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сущенко Капиталина Ивановна
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно