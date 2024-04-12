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Катаев Георгий (Егор) Ульянович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Катаев Ульян Андреевич

Мать: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Поручитель
13.02.1848 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Выступил поручителем невесты на свадьбе Данилы Яковлева Ноздрина и Вассы Ларионовой Кузьминых Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1848 г. / Раздел "О бракосочетавшихся", №48... Показать все
Бракосочетание
02.06.1848 ст.

Жена: Катаева Анна Ларионовна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
53. 2 июня 1848 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапкиной Слудской земской (волости) крестьянин г. Строгановой Егор Ульянов Катаев, 18 лет от рождения, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Поручитель
06.02.1850 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Выступил поручителем жениха на свадьбе своего брата, Ильи Ульяновича Катаева, и Домники Трофимовны Демидовой. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1850 г. / Раздел "О бракос... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Катаев Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.

Сын: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
36. 10 февраля родился, 13 февраля 1860 г. крещённ Феодор. Родители: Деревши Шляпиной кр. Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Той же деревни кр. ... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1862 ст.

Дочь: Катаева Анисья Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
5. 24 декабря 1862 г. родилась, 2 января 1863 г. крещена Анисья. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: той... Показать все
Поручитель
27.10.1863 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Выступил поручителем жениха на свадьбе Григория Максимовича Щеткина и Домники Андреевны Спешиловой. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1863 г. / Раздел "О бракосочетавшихся... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.

Сын: Катаев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
33. 16 марта родился, 20 марта 1864 г. крещён Василий. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Той же деревни... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.

Сын: Катаев Исаакий Георгиевич

Мать ребёнка: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
47. 23 мая родился, 30 мая 1865 г. крещён Исаакий. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Очеркского завода ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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