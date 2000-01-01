Аржанухина Фёкла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина Фёкла Максимовна

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Место рождения

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1840 и 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржанухин Максим Зотиевич

Мать: не указана

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
Неизвестно
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
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