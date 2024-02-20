Адырхаева (Туганова) Залина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адырхаева (Туганова) Залина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Бек-Мурза

Мать: Туганова Куми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адырхаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Адырхаев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адырхаев ?

Смерть
1996
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