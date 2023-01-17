Пестова (Чуркина) Наталья Ферапонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1861 ст.
Дочь: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Пестов Алексей Григорьевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно