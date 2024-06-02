Усова Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
В МК Куйтун 1839 в доме №49 под №200, 22 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Усова Пелагея Константинова
Отец ребёнка: Усов Константин Митрофанов
В МК Куйтун 1839, в доме №49, под №201
Упоминание
1839
В МК Куйтун 1839 в доме №49 под №200, 22 года
Смерть
Неизвестно