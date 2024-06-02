Усова Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

В МК Куйтун 1839 в доме №49 под №200, 22 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Константин Митрофанов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Усова Пелагея Константинова

Отец ребёнка: Усов Константин Митрофанов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
В МК Куйтун 1839, в доме №49, под №201
Упоминание
1839
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
В МК Куйтун 1839 в доме №49 под №200, 22 года
Смерть
Неизвестно

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