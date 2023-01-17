Прядильщикова (Коновалова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядильщикова (Коновалова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Дмитрий

Мать: Коновалова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пеунова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Заплывино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Прядильщиков Василий Александрович

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Шмакова, Залесовская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Прядильщиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1916

Дочь: Лапшина Галина Александровна

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Заплывино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тимофеева Таисья Александровна

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Заплывино, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядильщиков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прядильщиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
30.12.1955
Кашира, Кашира, Московская область
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