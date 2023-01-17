Прядильщикова (Коновалова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Дмитрий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пеунова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Прядильщиков Василий Александрович
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Шмакова, Залесовская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1908
Сын: Прядильщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1916
Дочь: Лапшина Галина Александровна
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тимофеева Таисья Александровна
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прядильщиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Прядильщиков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
30.12.1955
Кашира, Кашира, Московская область