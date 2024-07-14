Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Исаков Веденикт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Поламошнов Григорий Фомин
Отец ребёнка: Поламошнов Фома Михайлович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Поламошнова Анна Фоминовна
Отец ребёнка: Поламошнов Фома Михайлович
Смерть
Неизвестно