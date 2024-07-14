Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поламошнова (Исакова) Василиса Ведениктовна

Место рождения

Мышланова, Битковская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Исаков Веденикт

Мать: не указана

Мышланова, Битковская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поламошнов Фома Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Поламошнов Григорий Фомин

Отец ребёнка: Поламошнов Фома Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Поламошнова Анна Фоминовна

Отец ребёнка: Поламошнов Фома Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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