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Гариф

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.01.1950

Дата смерти

06.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950

Отец: Шайхутдин Гайнутдинович

Мать: Маулиха

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
06.09.2015
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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