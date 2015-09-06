Гариф
Место рождения
Дата рождения02.01.1950
Дата смерти06.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950
Отец: Шайхутдин Гайнутдинович
Мать: Маулиха
Рождение ребёнка
18.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
16.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
06.09.2015