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Фома Гаврилович

Место рождения

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

После 1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
1858 ст.

Отец: Гавриил Федорович

Мать: Домна Ильинична

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.112 д.1460
Поручитель
25.04.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
После 1878 ст.

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