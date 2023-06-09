Фома Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиПосле 1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: Гавриил Федорович
Мать: Домна Ильинична
ЦГИА СПб. ф.19 оп.112 д.1460
Поручитель
25.04.1877 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1877 Подборовья крестьянин Гавриил Никифорович Духнова гора крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Гдов мещанин Ефим Макеевич Гусев по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
После 1878 ст.