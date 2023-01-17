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Бакановская Лидия Агеевна
Бакановская Лидия Агеевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
19.10.1941
Пол
Женский
Отец
Бакановский Агей Дмитриевич
1904 г.р.
Мать
Бакановская (Огороднова) Ксения Петровна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1941
Отец:
Бакановский Агей Дмитриевич
Мать:
Бакановская Ксения Петровна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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