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Рыкачев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Рыкачев Петр Степанович

Мать: Рыкачева (Набокова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рыкачев Петр Александрович

Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Рыкачева Мария Александровна

Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Рыкачева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна

Смерть
1867

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