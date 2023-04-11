Рыкачев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рыкачев Петр Александрович
Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Рыкачева Мария Александровна
Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Рыкачева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рыкачева Мария Алексеевна
Смерть
1867