Емельянова Любовь Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Любовь Лаврентьева

Емельянова Любовь Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1951

Отец: Емельянов Лаврентий Михайлович

Мать: Емельянова Анна Гермагеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close