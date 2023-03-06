(Смирнова) Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Татьяна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1991

Отец: Смирнов Игорь Фёдорович

Мать: Любовь Александровна

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