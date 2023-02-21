Шевченко Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Ольга Ивановна

Шевченко Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Шевченко Лукерия Захаровна

Отец ребёнка: Шевченко Захар Тимофеевич

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шевченко Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Шевченко Захар Тимофеевич

Новоандреевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close