Шевченко Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Шевченко Лукерия Захаровна
Отец ребёнка: Шевченко Захар Тимофеевич
Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шевченко Афанасий Захарович
Отец ребёнка: Шевченко Захар Тимофеевич
Новоандреевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно