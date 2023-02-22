Цаплинов (Аникин) Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти24.03.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Цаплинов (аникин) Пётр Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Цаплинов (аникин) Степан Павлов
Мать ребёнка: 1я Петровича
Рождение ребёнка
1834
Сын: Цаплинов (аникин) Карп Павлов
Мать ребёнка: 1я Петровича
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акулина Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Цаплинов (аникин) Козьма Павлович
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
Рождение ребёнка
22.04.1845
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1849
Дочь: Архипова Анна Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1я Петровича
Смерть
24.03.1862
Причина смерти: Чахотка