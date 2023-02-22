Цаплинов (Аникин) Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинов (Аникин) Павел Петрович

Цаплинов (Аникин) Павел Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

24.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Цаплинов (аникин) Пётр Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Цаплинов (аникин) Степан Павлов

Мать ребёнка: 1я Петровича

Рождение ребёнка
1834

Сын: Цаплинов (аникин) Карп Павлов

Мать ребёнка: 1я Петровича

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акулина Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Цаплинов (аникин) Козьма Павлович

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Рождение ребёнка
22.04.1845

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1849

Дочь: Архипова Анна Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Наталья (Настасья) Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1я Петровича

Смерть
24.03.1862
Причина смерти: Чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close