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ГлавнаяЛюдиШибанова Ульяна Никитична

Шибанова Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1791

Муж: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
27.04.1793

Дочь: Пашнина Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
17.03.1795

Сын: Пашнин Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
16.04.1797

Сын: Пашнин Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
09.06.1799

Дочь: Пашнина Акулина Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пашнина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
14.06.1801

Сын: Пашнин Ульян Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
09.01.1804

Дочь: Пашнина Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
08.05.1805

Дочь: Пашнина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
25.09.1807

Сын: Пашнин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пашнин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Рождение ребёнка
01.11.1813

Сын: Пашнин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович

Смерть
1834

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