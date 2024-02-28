Шибанова Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1791
Рождение ребёнка
27.04.1793
Дочь: Пашнина Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
17.03.1795
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
16.04.1797
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
09.06.1799
Дочь: Пашнина Акулина Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пашнина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
14.06.1801
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
09.01.1804
Дочь: Пашнина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
08.05.1805
Дочь: Пашнина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
25.09.1807
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Рождение ребёнка
01.11.1813
Отец ребёнка: Пашнин Яков Кириллович
Смерть
1834