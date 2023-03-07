Мусихина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Макар Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
заимочка Фетки да Кондратья Мусихиных, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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