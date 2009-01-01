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Мир Мухаммед Лиакат Али

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Мир Мухаммед Анвар Али

Мать: Анвар Лайла

Смерть
01.01.2009
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