Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дамианов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
25.04.1889 ст.
Сын: Дамианов (Демьянов) Василий Иванович
Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1890 ст.
Дочь: (Дамианова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.
Сын: Дамианов (Демьянов) Федор Иванович
Мать ребёнка: Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна)
Смерть
Неизвестно