Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дамианов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дамианова Васса Михайловна

Рождение ребёнка
05.10.1883 ст.

Сын: Дамианов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1889 ст.

Сын: Дамианов (Демьянов) Василий Иванович

Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1890 ст.

Дочь: (Дамианова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дамианова Васса Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.

Сын: Дамианов (Демьянов) Федор Иванович

Мать ребёнка: Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна)

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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