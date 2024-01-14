Куличкина Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баишев Л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Лия Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Альберт Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно