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Абдульханова Мяргубжан

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сибгатуллина Фярюзя

Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Абдульханов Аббяс

Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Фейза

Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
СССР
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