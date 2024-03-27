Абдульханова Мяргубжан
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сибгатуллина Фярюзя
Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Абдульханов Аббяс
Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Фейза
Отец ребёнка: Абдульханов Абдулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
СССР