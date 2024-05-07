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Фатхуллин Ибрагим Юсупович

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Место рождения

Лениногорский район, дер.Зай Каратай Татарстан

Дата рождения

1904

Дата смерти

19.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Фатхуллин Юсуп Якупович

Мать: Фатхуллина Захира Мавлютовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатхуллина Расыха Ибрагимовна

Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна

Рождение ребёнка
20.06.1933

Сын: Фатхуллин Рашит Ибрагимович

Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна

Рождение ребёнка
20.02.1934

Дочь: Фатхуллина Рашида Ибрагимовна

Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна

Смерть
19.01.1942

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