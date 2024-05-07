Фатхуллин Ибрагим Юсупович
Место рожденияЛениногорский район, дер.Зай Каратай Татарстан
Дата рождения1904
Дата смерти19.01.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатхуллина Расыха Ибрагимовна
Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна
Рождение ребёнка
20.06.1933
Сын: Фатхуллин Рашит Ибрагимович
Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна
Рождение ребёнка
20.02.1934
Дочь: Фатхуллина Рашида Ибрагимовна
Мать ребёнка: Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна
Смерть
19.01.1942