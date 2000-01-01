(Ильиных) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Ильиных Филип Евдокимович

Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Ильиных Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин

Рождение ребёнка
До 1772

Дочь: Евдокимовна Екатерина Медьякова

Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин

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