(Ильиных) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Ильиных Филип Евдокимович
Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин
Рождение ребёнка
До 1772
Дочь: Евдокимовна Екатерина Медьякова
Отец ребёнка: Ильиных Евдоким Ильин