Баранова (Бернякович) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Бернякович) Василиса Ивановна

Место рождения

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Бернякович Иван (Иоанн) Иустинович

Мать: Бернякович (Шендра) Ольга Ивановна

Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.05.1946

Муж: Баранов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.08.1947

Сын: Баранов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Баранов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Баранова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1952

Дочь: Романова (Баранова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович

Смерть
2013

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