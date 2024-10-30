Баранова (Бернякович) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Бракосочетание
10.05.1946
Рождение ребёнка
14.08.1947
Сын: Баранов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Баранов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Баранова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.12.1952
Дочь: Романова (Баранова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Николай Александрович
Смерть
2013