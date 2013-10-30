Полтев Юрий
Место рожденияЯковлево, Дмитровский Район
Дата рождения05.08.1933
Дата смерти30.10.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933
Отец: Наместников Михаил
Мать: Наместникова Мария
Яковлево, Дмитровский Район
Рождение ребёнка
22.05.1958
Дочь: Попова Татьяна
Мать ребёнка: Полтева Анастасия
Яхрома, 141840, Россия
Бракосочетание
?.06.1958
Жена: Полтева Анастасия
Астрецовский сельсовет Дмитровского района
Рождение ребёнка
26.08.1963
Сын: Полтев Юрий
Мать ребёнка: Полтева Анастасия
Серпухов, Россия
Смерть
30.10.2013
Протвино
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Протвино