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Полтев Юрий

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Место рождения

Яковлево, Дмитровский Район

Дата рождения

05.08.1933

Дата смерти

30.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1933

Отец: Наместников Михаил

Мать: Наместникова Мария

Яковлево, Дмитровский Район
Рождение ребёнка
22.05.1958

Дочь: Попова Татьяна

Мать ребёнка: Полтева Анастасия

Яхрома, 141840, Россия
Бракосочетание
?.06.1958

Жена: Полтева Анастасия

Астрецовский сельсовет Дмитровского района
Рождение ребёнка
26.08.1963

Сын: Полтев Юрий

Мать ребёнка: Полтева Анастасия

Серпухов, Россия
Смерть
30.10.2013
Протвино
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Протвино
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