Царенко (Яровая) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенко (Яровая) Светлана Андреевна

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Место рождения

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

Дата рождения

15.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961

Отец: Яровой Андрей Иванович

Мать: Яровая Мария Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.05.1979

Сын: Царенко Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Царенко Вячеслав

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
31.10.1989

Дочь: Царенко Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Царенко Вячеслав

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царенко Вячеслав

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