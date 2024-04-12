Царенко (Яровая) Светлана Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Отец: Яровой Андрей Иванович
Мать: Яровая Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.1979
Сын: Царенко Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Царенко Вячеслав
Рождение ребёнка
31.10.1989
Дочь: Царенко Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Царенко Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царенко Вячеслав