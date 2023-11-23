Розов Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти28.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Богородского Большого Мышкинского уезда.
Бракосочетание
06.?.1875
Супруг(-а): Петр Васильевич Розов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Розов Василий Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Розов Павел Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
09.01.1879
Сын: Розов Николай Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Никольская (Розова) Людмила Петрова
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Розов Сергей Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Розов Михаил Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Розов Алексей Петров
Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Смерть
28.04.1902