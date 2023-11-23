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Розов Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

28.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова (Попова) Мария Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Богородского Большого Мышкинского уезда.
Бракосочетание
06.?.1875

Жена: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Супруг(-а): Петр Васильевич Розов
Рождение ребёнка
1877

Сын: Розов Василий Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Розов Павел Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
09.01.1879

Сын: Розов Николай Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Никольская (Розова) Людмила Петрова

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Розов Сергей Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розов Михаил Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розов Алексей Петров

Мать ребёнка: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Смерть
28.04.1902

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