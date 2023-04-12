Серов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серов Фёдор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Василий
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Рязанская обл. Ухоловский р-он, с.Волынщино