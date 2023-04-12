Серов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серов Фёдор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Пётр

Мать ребёнка: Евдокия

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Василий

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Рязанская обл. Ухоловский р-он, с.Волынщино
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